تربية ميسان يقيم حفلا لاستقبال الحاصل على الذهب في البطولة العربية

2021/06/26 | 23:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ ميسان

نظم قسم النشاط الرياضي والمدرسي في تربية ميسان اليوم السبت ، احتفالية لاستقبال لاعب المنتخب الوطني بألعاب القوى بمناسبة حصولة على الوسام الذهبي بالبطولة العربية .

وقال احد منظمي الاحتفالية ” حسنين جابر شبيب ” بان الاحتفالية نظمت للبطل ” محمد عبد الرضا جنجون “على الوسام الذهبي في فعالية التتابع فضلا عن الوسام البرونزي في سباق ( ٤٠٠م ) بالبطولة العربية التي اقيمت في تونس مؤخراً.

وبين ” شبيب ” بان الحفل اقيم في قاعة المخيم الكشفي باعتباره ابن المحافظة ، منتقدا، غياب المسؤولين عن الحضور .

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