الشوط الأول.. النمسا تتعادل سلبيًا مع إيطاليا في (يورو 2020)

2021/06/26 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ انتهى الشوط الأول من مباراة إيطاليا والنمسا، على ملعب ويمبلي، بالتعادل السلبي، اليوم السبت، في ثاني لقاءات ثمن نهائي يورو 2020.وكان المنتخب الإيطالى قريبا من تسجيل الهدف الأول مرتين، الأولى عن طريق سبيناتزولا، والأخرى عن طريق تشيرو إيموبيلي وارتطمت بالعارضة وخرجت ".وبحسب وسائل اعلام ,وصلت نسبة الاستحواذ لمنتخب إيطاليا لـ 54%، وسدد منتخب الأتزوري 11 كرة مقابل واحدة للنمسا، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي ".يذكر ان منتخب الدنمارك أول المتاهلين لربع النهائي بعد اكتساحه منتخب ويلز برباعية نظيفة"./انتهى2

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