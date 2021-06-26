الأهلي يتقدم على الترجي بهدف وحيد في الشوط الأول بإياب نصف نهائى أفريقيا

2021/06/26 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ انتهى الشوط الاول من لقاء الترجي التونسي والاهلي المصري ، بتقدم الاخير بهدف وحيد احرزه علي معلول من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة المقامة حاليا على ملعب الأهلي بالسلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ".يذكر ان الاهلي المصري حسم مباراة الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي في رادس بهدف وحيد أحرزه محمد شريف"./انتهى2

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