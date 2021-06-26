أمانة مجلس الوزراء تطالب المنظمات بدعم الصحة في مواجهة الموجة الثالثة لكورونا

2021/06/26 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجّهت دائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق بدعم الجهد الحكومي ومساندة وزارة الصحة في مواجهة الموجة الثالثة لجائحة فايروس كورونا. وأكدت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ضرورة منح الأولوية للأنشطة الصحية، التي تتوافق مع الاستعدادت الحكومية الخاصة بمواجهة …

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