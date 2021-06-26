الطقس.. العراق مقبل على أيام “قيظ”.. الحرارة تجتاز نصف درجة الغليان

2021/06/26 | 23:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى ارتفاع درجات الحرارة في كل مناطق البلاد، لتسجل في الوسط والجنوب بحدود 52 درجة مئوية.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح إن “خرائط الطقس تشير إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاراً مرهقاً في اغلب مدن ومناطق البلاد، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة خصوصا في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط […]

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