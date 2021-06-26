الهيئة التطبيعية تعلن وصول المدير الفني الانكليزي “جون ويتل”الى بغداد للتعاقد معه

2021/06/26 | 23:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وصول المدير الفني الانكليزي “جون ويتل”، الى بغداد للتعاقد معه في الايام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، اليوم السبت، ان “المدير الفني الانكليزي جون ويتل، وصل الى بغداد وذلك بغية التعاقد معه في الأيام المقبلة ليكون مديراً فنياً للاتحاد”.

واضافت، ان “ويتل زار مهرجان البراعم الذي أقيم اليوم في مركز الموهبة بملعب الشعب الثاني، برفقة نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل، وعضو اللجنة الفنية والتطوير، رافد سالم”.

وتابعت: كما زار ويتل الدورة التدريبية الآسيوية فئة ( C ) المقامة على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد، بإشراف المحاضرين الآسيويين ( وسام نجيب وكريم محمد علاوي ) .

وأشادَ ويتل، بحسب البيان بما يقدمه المحاضران من خلال مفردات الدورة، وأبدى إعجابه بالدروس العلمية التي تُقدم للمشاركين وتطبيقها بشكل سليم وسلس.

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