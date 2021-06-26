2021/06/26 | 23:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

السبت 26 يونيو 2021 | 11:30 مساءً

| عدد القراءات : 15

لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية تستضيف وزير الداخلية والكادر المتقدم للوزارة

لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية تستضيف وزير الداخلية والكادر المتقدم للوزارة استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية برئاسة النائب حازم الخالدي وحضور السادة والسيدات اعضاء اللجنة وزير الداخلية عثمان الغانمي والكادر المتقدم للوزارة ، لمناقشة تطورات الاوضاع الامنية وإجراءات تنفيذ نقاط المنهاج الوزاري للحكومة.



و في مستهل الاجتماع عبر رئيس اللجنة حازم الخالدي عن شكره وامتنانه لقوى الأمن الداخلي بجميع صنوفها لما تبذله من جهود في سبيل توفير الأمن والاستقرار فيما دعا الله ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وينعم على الجرحى بالشفاء العاجل.



وفي ذات السياق شدد الخالدي على ضرورة تنفيذ قانون الموازنة فيما يتعلق بتحويل المنتسبين من الملاك العسكري الى المدني واهمية وضع اصحاب الشهادات في اماكن مهمه للعمل على رفع مستوى الاداء بالوزارة.



الخالدي خلال الاستضافة، اشار لوجود ترابط وثيق بين الفساد وتردي الاوضاع الامنية داخل البلاد ، مشددا في ذات الوقت على مراجعة كافة العقود السابقة للداخلية التي تحوم حولها شبهات فساد كبيرة وتكثيف الجهود للاصلاح الاداري، فيما اكد اهمية فرض هيبة الدولة والسيطرة على انتشار السلاح.



الخالدي ، بين اهمية السعي لانهاء حالة الخروقات الامنية المتواصلة سيما في ديالى وكركوك وصلاح الدين عبر تغيير الخطط الامنية وآليات الانتشار لانهاء حالة الفراغات سيما على الخط الفاصل بين المحافظات وإقليم كردستان.



ودعا الخالدي ، وزير الداخلية الى إعداد وإرسال تعديلات القوانين المهمة الخاصة بالوزارة سيما ما يتعلق بالمخدرات والجرائم الالكترونية والمعلوماتية لتفعيل عمل دوائر الداخلية ، مبديا استعداد اللجنة لدعم الوزارة في الجانب التشريعي.



وطالب الخالدي قيادة الداخلية بضرورة السيطرة على الارتفاع الكبير في اسعار السلع والبضائع داخل الاسواق المحلية كنتيجة لتداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار غير المبرر.



لافتا في ذات السياق الى اهمية تفعيل الجهد الاستخباري ومكافحة التجسس والعمالة الاجنبية الغير رسمية ، ومحاربة ظاهرة التسول والمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر ، فضلاً عن ملف التهريب وإجراءات الوزارة للحد من محال بيع الخمور وانتشارها بالاضافة الى منع صالات القمار والروليت.



و ناقشت الاستضافة ، ملفات الجنسية والاقامة والمرور والشرطة المجتمعية فضلا عن تسليم الملف الامني في المحافظات الى وزارة الداخلية.



هذا وحضر الاستضافة رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية فضلا عن عدد من السادة والسيدات النواب و وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب السيد هيام نعمت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية تستضيف وزير الداخلية والكادر المتقدم للوزارة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية تستضيف وزير الداخلية والكادر المتقدم للوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).