الكشف عن مخطط لاستهداف استعراض الحشد الشعبي في ديالى

2021/06/26 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، السبت، عن احباط مخطط ارهابي لاستهداف استعراض عيد الحشد الشعبي، موضحا ان ما تم استعراضه من الامكانيات هو جزء بسيط.

وذكر العقابي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 حزيران 2021)، ان "الاستعراض العسكري للحشد الشعبي اوصل عدة رسائل ابرزها ان الحشد ضمن الدولة، فضلا عن اظهار حجم التعاون مع القوات المسلحة".

واضاف البيان، ان "اليوم كان مميزا ليس فقط لافراد الحشد بل لكل القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها كونهم شعروا بالسند"، مؤكدا ان "الاستعراض هو فخر لجميع العراق".

واوضح، أنه "قبل الاستعراض بـ 4 أيام القينا القبض على ارهابي مع مجموعته كان يخطط لإرسال سيارة مفخخة لتفجيرها داخل معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي لاستهداف الاستعراض".

وانطلقت صباح اليوم السبت في محافظة ديالى، فعاليات الاستعراض العسكري للحشد الشعبي.

وشارك في العرض العسكري الذي أقيم في معسكر "أبو منتظر المحمداوي" شمال ديالى أكثر من 20 ألف من عناصر الحشد، فيما عرضت أنواع مختلفة من الأسلحة والصواريخ والراجمات والطائرات.

وشهدت المدينة انتشارا أمنيا كثيفا لتأمين الاستعراض بعد تأجيله عدة مرات بسبب خلافات بين قادته حول تفاصيل تنظيمه، والأسلحة المستخدمة فيه، وحضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلا عن قادة في وزارة الدفاع وقيادات أخرى في الحشد منها أبو فدك المحمداوي رئيس أركان الحشد الشعبي وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد، هذا العرض.

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