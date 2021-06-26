مسرور بارزاني: إدانة هجمات أربيل ليست كافية ويجب الرد

2021/06/26 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، شكره إلى الجهات التي أدانت الهجمات التي تعرضت لها أربيل.

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وقال بارزاني في تدوينة على "تويتر" تابعها "ناس" (26 حزيران 2021): "أشكر جميع من أدانوا الهجمات الجبانة على أربيل لكن الادانة وحدها ليست كافية ويجب الرد على هـذا العمل التخريبي استمرار الهجمات الارهـابية من قبل الجماعات الخارجة عن القانون تضع السيادة وقدرة الحكومة الاتحادية تحت طائلة التساؤلات وتتسبب بعدم الاستقرار".

وفي وقت سابق، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، السبت، تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف منطقة قرب القنصلية الأميركية في أربيل.

وذكر الجهاز في بيان تابعه "ناس"، (26 حزيران 2021)، أنّ "ثلاث طائرات مسيرة سقطت على منزل مواطن بالقرب من قرية ’باراغ’ في محافظة أربيل، ورابعة في صحراء جبل تارين".

وأضاف، أنّ "اثنين من الطائرات انفجرت في منزل المواطن وخلفت أضراراً"، موضحاً أنّ "أجنحة الطائرات حملت شعار ’قاصم الجبارين’ إلى جانب عبارات أخرى منها ’السلام عليك يا جمال العراق’ (أبو مهدي المهندس)".

وأكّد البيان، أنّ "التحقيقات ما تزال جارية"، مؤكداً أنّ النتائج ستكشف للجميع.

ونشر الجهاز صوراً لبقايا الطائرات التي نفذت الهجوم فجر السبت.

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