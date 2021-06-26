بعد الرمان.. صور لمحاولة جديدة فاشلة لتهريب شحنة مخدرات ضخمة من لبنان للسعودية

2021/06/26 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات السعودية، السبت، إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة، بعد وصولها موانئ مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

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