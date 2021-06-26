2021/06/26 | 23:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت الكويت اليوم السبت، السماح لغير المواطنين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، بالدخول إلى أراضيها بدءا من الأول من شهر أغسطس المقبل.ونص القرار الذي يحمل رقم 72 لسنة 2021 الذي أصدره وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، على أنه سيسمح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد بشرط الحصول على اللقاح المضاد لفيروس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تسمح للحاصلين على جرعتي لقاح بدخول أراضيها first appeared on النور نيوز.

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