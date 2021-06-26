المساري: مؤسسة الحشد متجذرة في نفوس العراقيين

2021/06/26 | 23:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر ابو ميثاق المساري، يوم السبت، إن مؤسسة الحشد الشعبي حديثة العهد إلا أنها متجذرة في نفوس العراقيين. وأضاف المساري في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الأيام الفضائية؛ أن الحشد الشعبي كان وما زال مفخرة كبيرة لكل العراقيين، مشيرا إلى أن رئاسة الوزراء اختلقت الاعذار لتاجيل هذا الاستعراض الا […]

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