عن تصفية المعارض نزار بنات - نهاد ابو غوش

2021/06/27 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نزار بنات هو ناشط فلسطيني معارض، عرف بمجموعة كبيرة من أشرطة الفيديو التي بثها على (يوتيوب) منتقدا السلطة الفلسطينية وأداءها وقياداتها، وقد عرف بنقده اللاذع ولسانه السليط الأمر الذي عرضه للاعتقال عدة مرات بالإضافة إلى الاعتداء عليه بدنيا وتهديده واستدعائه مرات كثيرة، صباح يوم الخميس 24/6/2021 أعلنت السلطة الفلسطينية على لسان محافظ الخليل جبرين البكري عن مقتل نزار بنات ( 44 عاما) بعد ساعات قليلة من ......





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