اللامي: الحشد الشعبي افشل المخططات الامريكية بتقسيم العراق

2021/06/27 | 00:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، الدكتور حيدر اللامي، اليوم السبت، ان الحشد الشعبي افشل المخططات الامريكية بتقسيم العراق، مطالبا “باخراج كافة القوات الاجنبية التي تدنس الارض.وقال اللامي في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الايام الفضائية، ان ” نهنئ صاحب الراية الامام المهدي “عج” والمرجعية بالذكرى السابعة لتأسيس الحشد”.واضاف “الاستعراض مثل رسالة […]

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