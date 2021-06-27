فرض اجراءات مشددة في منطقة عراقية بسبب كورونا

2021/06/27 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه قائممقام قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، حيدر غالب، السبت، بعدم السماح باقامة الفواتح والمناسبات العامة، بسبب ازدياد الاصابات بكورونا.

وقال اعلام قائممقامية قضاء الشطرة في بيان اليوم، (26 حزيران 2021)، انه "بسبب ازدياد الاصابات بكورونا، حيدر غالب، قائممقام الشطرة، بعد استحصال موافقة المحافظ، يوجه متولي الحسينيات والقاعات بعدم السماح باقامة الفواتح والمناسبات العامة"، عازيا ذلك إلى "تقليل الاختلاط وفرص نقل المرض"، متوعدا المخالفين بـ"المسائلة والغرامة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، حذرت وزارة الصحة، من موجة وصفتها بالـ"خطيرة" من فيروس كورونا (كوفيد19)، قد تضرب العراق في الايام المقبلة.

وذكرت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في تصريح خصت به، NRT عربية، ان "الاصابات التي يسجلها العراق بفيروس كورونا تعني مؤشرا كبيرا الى ان العراق على موعد مع موجة فيروس ثالثة ستكون أشد خطورة من سابقاتها".

وأضافت، ان "وزارة الصحة بترقب كبير للموجة الجديدة وعلى استعداد تام لاستقبال الموجة الثالثة من (كوفيد 19) مشيرة الى "وجود موجات أخرى غير الاولى والثانية والثالثة.

ودعت حسن، جميع المواطنين الى "ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي واخذ اللقاح"،" وزارة الصحة تعول على الطبقة الواعية في المجتمع في في نشر التوعية بين المواطنين والحث على أخذ جرعات اللقاح من المرض".

حسن ختمت بالقول: "من الممكن اتخاذ اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجراءات مشددة على المواطنين، تكون أكثر من سابقاتها في حال دخل العراق بموجات جديدة من كوفيد 19، للحد من انتشار المرض".

يشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة، أعلنت اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 4814 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 4465 حالة للشفاء، وتسجيل 28 حالة وفاة بالفيروس".

A.A

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