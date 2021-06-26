"تراودني الكوابيس".. تجدد المخاوف من مشروع قناة إسطنبول في يوم تدشينها

2021/06/27 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط استنكار ومعارضة كبيرة، أطلق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت، أولى مراحل إنشاء قناة إسطنبول بشكل رسمي، والتي قال رئيس بلدية إسطنبول إنها باتت مصدر "كوابيس" له.

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