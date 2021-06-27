شوطان اضافيان لمباراة ايطاليا والنمسا

2021/06/27 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهت مبارة ايطاليا والنمسا ضمن الدور ثمن نهائي لكأس الامم الأوربية بالتعادل السلبي.وسيلعب المنتخبان شوطيين اضافيين وان استمر التعادل ستحسم بضربات الجزاء.ويلتقي الفائز من المباراة بالفائز من مباراة الغد بين البرتغال وبلجيكا./انتهى3

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