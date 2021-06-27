وزير التعليم يعقد اجتماعا مع مجالس جامعات الموصل ونينوى والتقنية الشمالية وتلعفر والحمدانية

2021/06/27 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعا مع مجالس جامعات الموصل ونينوى والتقنية الشمالية وتلعفر والحمدانية.واستعرض المجتمعون / حسب بيان للوزارة / المهام الأكاديمية والعلمية التي يضطلع بها التدريسيون في ضوء ارتفاع مؤشرات البحث العلمي العراقي في المستوعبات العالمية والاستعدادات التي يتطلبها إكمال متطلبات العام الدراسي الحالي وخارطة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات النهائية في ضوء آليات التعليم المدمج.ووجه وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مشتركة للجامعات الخمس في محافظة نينوى لتكثيف التنسيق الهادف الى تعزيز البيئة العلمية المناسبة لخطة التنمية.وأعرب أعضاء مجالس الجامعات عن تقديرهم للدعم والمتابعة التي تبديها وزارة التعليم للمؤسسات الأكاديمية في المحافظات التي تعرضت للضرر جراء الحرب على الإرهاب./انتهى3

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