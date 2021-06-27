استاذ علم النفس يؤكد: المخدرات من انواع الغزو الفكري

2021/06/27 | 00:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد استاذ علم النفس، الدكتور ايسر فخري، السبت، ان المخدرات خطر على الحالة الاقتصادية وهي من انواع الغزو الفكري.وقال فخري في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الايام الفضائية، “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وضع لدرء مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة، و المخدرات كانت عقاقير صحية الا انها استغلت لأغراض غير صحية”، متساءلا امام منظمة الصحة […]

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