مكافحة المخدرات تكشف اعداد المتعاطين والمتاجرين خلال سنة ونصف

2021/06/27 | 00:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مدير إعلام مكافحة المخدرات العقيد زياد القيسي، السبت، اعداد المتهمين بتعاطي وتجارة المخدرات التي تم القبض عليهم خلال سنة ونصف، مشيرا الى وجود بعض التحديات بشأن هذا الموضوع.وقال القيسي في برنامج الحصاد الذي تبثه قناة الايام الفضائية، ان “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات خصص لتذكير الناس بمخاطر المؤثرات العقلية، وان القانون العراقي رقم […]

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