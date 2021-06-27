إيطاليا إلى ربع نهائي

2021/06/27 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد البديلان فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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