إيطاليا في ربع نهائي أمم أوروبا بتغلبها على النمسا

2021/06/27 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تقدم المنتخب الإيطالي على نظيره النمساوي (1-0) في بداية الشوط الإضافي الأول للمباراة الجارية بينهما يوم السبت، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل الإيطالي فدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس، هدف التقدم لمنتخب "الأتزوري - Squadra Azzurra" في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول.وعزز الإيطالي ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا، تقدم منتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة الجارية على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

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