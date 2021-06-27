منتخب إيطاليا إلى ربع نهائي أمم أوروبا بفوز ’صعب’ على النمسا

2021/06/27 | 01:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قاد البديلان فيديريكو كييزا، وماتيو بيسينا، المنتخب الإيطالي الى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد وذلك في المباراة التي جرت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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وخلافاً لمبارياته الثلاث في دور المجموعات التي فاز بها جميعاً مسجلاً سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه، عانى فريق المدرب روبرتو مانشيني الأمرّين أمام النمسا التي تصل الى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته بفضل البديلين كييزا (95) وبيسينا (105).

وقلص البديل أيضاً ساشا كالايدجيتش الفارق (114)، لتهتز الشباك الإيطالية للمرة الأولى في المباريات الـ12 الأخيرة بعدما صمدت طيلة 1168 دقيقة وتحديداً منذ هدف الهولندي دون فان دي بيك في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2020 (1-1 في دوري الأمم الأوروبية).

وتلتقي إيطاليا في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ الفائز من مواجهة الأحد بين منتخبي البرتغال حامل اللقب وبلجيكا.

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