تظاهرات ومحاولات اقتحام بنوك في لبنان مع استمرار تدهور العملة الوطنية

2021/06/27 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – حاول متظاهرون لبنانيون اقتحام فروع للبنك المركزي في مدينيتين رئيسيتين السبت، وفق وسائل إعلام محلية، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية الى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.وتم تثبيت سعر الدولار عند 1,507 ليرات منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية […]

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