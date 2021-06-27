2021/06/27 | 01:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بغداد- وعد الشمري: أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، عن وعود حكومية جديدة باتخاذ إجراءات لتخفيف الآثار السلبية من رفع سعر صرف الدولار، مشيرة إلى أن أبرزها تفعيل البطاقة التموينية وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية.وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: وعود حكومية بتقليل آثار رفع سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: وعود حكومية بتقليل آثار رفع سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).