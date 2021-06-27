مطالبات مدنية لفرنسا بتنظيف مواقع تجاربها النووية في الجزائر وتعويض الضحايا

2021/06/27 | 01:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايكونومست: 17 تجربة أجريت ما بين 1960 و1966 الصباح الجديد ــ وكالات تحت عنوان “الإرث الطويل للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر”، نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا حول التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين عامي 1960 و1966، ناقلة عن سكان محليين مطالبتهم بتنظيف المواقع من ما وصفته بـ”النفايات النووية”.في مايو 1962، كان عبد الكريم التهامي مراهقا ...

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