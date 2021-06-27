هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مناطق عدة في أربيل

2021/06/27 | 01:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت القنصلية الاميركية وقوات التحالف الدولي السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اكد مسؤول امني في إقليم كردستان، إن هجوماً بثلاث طائرات مسيرة طال موقعاً قرب مبنى القنصلية الأميركية الجديد في أربيل.واضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان الطائرة المسيرة الاولى سقطت صباح امس السبت على منزل في قرية براغ ...

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