قتلى بإطلاق نار في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

2021/06/27 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت شرطة ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بأن 3 أشخاص قتلوا، جراء إطلاق نار في مدينة وينثروب.وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا يفيد بأن شاحنة كبيرة اصطدمت بمبنى على الساعة 14:41 بالتوقيت المحلي وأنه تم سماع طلقات نارية.ولدى وصولهم إلى مكان الحادث، اكتشف ضباط إنفاذ القانون إصابة شخصين بطلقات نارية مميتة، قبل أن يطلقوا النار على المشتبه به.

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