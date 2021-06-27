مواجهات في رام الله بين متظاهرين وقوات أمن فلسطينية

2021/06/27 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت مواجهات بين متظاهرين وقوات أمن فلسطينية، السبت، باليوم الثالث من التظاهرات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، احتجاجا على وفاة ناشط فلسطيني وهو قيد الاعتقال، وفقا لما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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