هل تراهن إدارة بايدن على

2021/06/27 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعطي إدارة بايدن مكانة "محورية" للسلطة الوطنية الفلسطينية ودورها الخاص، إن لجهة تثبيت التهدئة وتمرير المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، أو لجهة البحث مستقبلاً في تجسيد "رؤية بايدن" حول حل الدولتين ...

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