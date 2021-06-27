الرئيس اليمني يغادر إلى الولايات المتحدة

2021/06/27 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، العاصمة السعودية الرياض، السبت، متجها نحو الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لإجراء فحوصات طبية دورية، وفقا لموقع "سبأ نت".

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