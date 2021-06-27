الحداد: وصول تخصيصات الإقليم نهاية الشهر الحالي

2021/06/27 | 04:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : ايفان ناصر حسن

توقع نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، ان تصل التخصيصات المالية من حصة الاقليم نهاية الشهر الحالي.

وذكر الحداد، في مؤتمر صحفي عقده في اربيل خلال زيارته قطعات حرس الحدود في المحافظة، حضرته "الصباح"، اننا "في مجلس النواب قمنا بتحديد حصة الاقليم من الموازنة، والآن الحكومة العراقية لديها غطاء قانوني لصرف هذه الحصة، بالمقابل الاقليم عليه التزامات امام بغداد ، بتسليم قيمة 250 ألف برميل و نصف الايرادات غير النفطية، وهناك اكثر من لجنة تعمل بكردستان على هذا الموضوع لاتمام الاجراءات القانونية لتبادل الالتزامات بين الطرفين، والحكومة العراقية قررت ارسال 200 مليار دينار كسلفة للاقليم لحين اكمال هذه الاجراءات".

واضاف، ان "هناك بعض الجهات تحاول خلق عرقلة باي موضوع يخص الاقليم، اما لانهم ضد الاقليم او ضد الحكومة الاتحادية لاحراجها امام الناس او لعمل دعاية انتخابية او مزايدات سياسية".

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