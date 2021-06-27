14 مليار دينار لدعم 5 جامعات في نينوى

2021/06/27 | 04:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

اعلن وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، في مؤتمر صحفي عقد امس السبت بمبنى محافظة نينوى وحضرته "الصباح"، "تخصيص 14 مليار دينار لخمس جامعات في المحافظة هي: نينوى والموصل والتقنية الشمالية وتلعفر والحمدانية".



وأكد عبد الصاحب "دعم وزارته لتلك الجامعات من مبالغ الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم"، معلنا ان "الاشهر الثلاثة المقبلة ستشهد افتتاح المكتبة المركزية بعد الانتهاء من اعمارها بالكامل".

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