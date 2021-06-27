تقرير يحصي قتلى التعذيب في سوريا خلال العقد الماضي

2021/06/27 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، تقريرها السنوي العاشر لرصد حالات التعذيب في سوريا، والذي أكد تسجيل ما لا يقل عن 14537 حالة قتل جراء التعذيب، منذ مارس 2011 وحتى يونيو 2021، وقال إن معظمهم قضوا على يد النظام السوري.

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