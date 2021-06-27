الصحة تعلن دخول العراق في الموجة الثالثة لفيروس كورونا: أكثر شدة وخطورة

2021/06/27 | 05:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة لفيروس كورونا، فيما أشارت إلى استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.وقال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، إن"الموجة …

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