2021/06/27 | 05:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اجتمعت اللجنة المالية النيابية في العراق، مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، لبحث عدد من المواضيع ومن أهمها صناديق "البترودولار".وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن وزارة المالية كانت تفسر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية العراقي يتعهد بتسهيل إجراءات صناديق "البترودولار") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية العراقي يتعهد بتسهيل إجراءات صناديق "البترودولار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).