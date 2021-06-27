2021/06/27 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق خمسة أشخاص الحياة جراء حادث منطاد في ألباكركي، جنوبي غربي الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنت شرطة المدينة، السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. خمسة قتلى بحادث منطاد في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. خمسة قتلى بحادث منطاد في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).