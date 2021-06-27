منتخبنا الشبابي ينهي تحضيراته لمواجهة السنغال في كأس العرب

2021/06/27 | 05:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى منتخب الشباب، تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب شباب السنغال اليوم الأحد في ملعب بترو سبورت بالساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب.

وخاضَ منتخب الشباب وحدته التدريبية الأخيرة على ملاعب التدريب في فندق «حرس الحدود» بمعنويات مرتفعة وبحضور جميع اللاعبين، حيث اكتسب المدافع (نصر سلام) الشفاء التام وبات جاهزاً لمواجهة الغد أمام السنغال بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام لبنان بسبب الإصابة.

وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد: «جميع اللاعبين في جاهزية تامة لمباراة السنغال، ولديهم الرغبة بتقديم الأفضل، والملاك التدريبي عمل على تصحيح الأخطاء السابقة وتعزيز الجوانب الإيجابية، وكذلك وضع الطريقة المناسبة فنياً لمواجهة السنغال المهمة».

وأضافَ: «الاحتكاك مع المنتخبات الافريقية القوية سيعود بالفائدة الفنية الكبيرة على لاعبينا، ويجعلهم أكثر خبرةً في البطولات المقبلة، وهو الهدف الأهم الذي وضعناه كجهاز فني لهذا الجيل من اللاعبين».

واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: «هذا المنتخب يحتاج لدعم ومساندة الجمهور، ويتطلب الصبر، ومن بعدها ستشاهدون منتخباً مميزاً يكون إضافة للمنتخب الأولمبي وكذلك الوطني، وسنجني فوائد عدة من دعم هذه المواهب كونها بأعمارٍ حقيقيةٍ ستخدم المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة».

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