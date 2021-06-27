رئيس الوزراء بعد حضوره استعراض الحشد: عملنا تحت راية العراق

2021/06/27 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إنه حضر استعراض الحشد الشعبي، في محافظة ديالى، فيما لفت إلى أن «عملنا هو تحت راية العراق».

وقال الكاظمي، بحسب جريدة الصباح شبه الرسمية، «حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبناءنا في الحشد الشعبي».

وأردف: «عملنا هو تحت راية العراق وحماية أرضه وشعبه واجب علينا».

وفي وقت سابق من ، أعلن إعلام الحشد الشعبي، أنه «برعاية و بحضور دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انطلقت فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى».

وكان من المقرر أن يُنظم الاستعراض في الـ13 من الشهر الحالي، بيد أنه تم تأجيله لأسباب مختلفة، من بينها «المشاركة الواسعة».

يشار إلى أن معسكر ابو منتظر المحمداوي، كان يُعرف بمعسكر أشرف وهو مخيم كانت تقيم فيه جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة منذ ثمانينيات القرن الماضي بدعم من نظام صدام حسين، قبل أن يغادره آخر فرد منها في عام 2013.

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