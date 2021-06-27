القوات الأمنية تلقي القبض على «قتلة» وسراق ومبتزة في بغداد

2021/06/27 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت القوات الأمنية من التوصل إلى عدد من المطلوبين بقضايا إجرامية في بغداد.



وأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ١٠ ملايين دينار.



وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب أبو غريب تمكنت من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن منطقة أبو غريب ليتم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابق لاعترافاته وصدقت اقواله قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات” .



وفي سياق متصل، “ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠) ملايين دينار عراقي من إحدى الدور السكنية في منطقة البياع”.وأضاف البيان، أن “العملية تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة في المنطقة المذكورة وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على متهم وبعد التعمق بالتحقيق أعترف صراحةً بقيامه بتسعة عمليات سرقة في مناطق متفرقة من بغداد ليتم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقفيه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينال جزائه”.



بدورها، كشفت مديرية الشرطة المجتمعية عن تمكنها من إيقاف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في سكن داخلي خاص بإحدى جامعات بغداد.



وذكر بيان للشرطة، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن “مفرزة قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت من إحباط وإيقاف عمليات ابتزاز إلكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في إحدى الجامعات ببغداد”.



البيان اضاف، أن “الفتاة قامت بتهديد زميلاتها بنشر صور ومقاطع فيديوية وتسجيلات صوتية خاصة بهن مقابل مبالغ ومصوغات ذهبية استولت عليها منهن”.



واشارت المديرية، إلى أن “المفرزة استطاعت مواجهة المبتزة بأدلة الإدانة واتخذت بحقها الإجراءات الأصولية بعد أن تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفها”.

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