ارتفاع حصيلة القتلى بانهيار مبنى سكني في ولاية فلوريدا ونشوب حريق في الموقع

2021/06/27 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة القتلى المؤكدة جراء انهيار مبنى سكني في منطقة سيرفسايد بولاية فلوريدا الأميركية إلى خمسة، وفقا لما أعلنت مسؤولة، السبت، بينما لا يزال 156 شخصا في عداد المفقودين.

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