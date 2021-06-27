فيضانات ديترويت.. إنقاذ 50 سائقا وغرق 350 مركبة

2021/06/27 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون محليون إن ما يصل إلى سبع بوصات من الأمطار هطلت في وقت مبكر من يوم السبت في أجزاء من ديترويت ومقاطعة واين بولاية ميشيغان الأميركية.

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