استشهاد واصابة ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش غرب كركوك

2021/06/27 | 07:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ استشهد عنصران من الشرطة الاتحادية واصيب ثالث بتعرض نفذه عناصر داعش في ساعة متاخرة من الليلة الماضية غرب كركوك .وقال مصدر امني ،ان عناصر عصابات داعش الارهابية تعرضوا على نقطة (101) التابعة الى فوج مغاوير اللواء الالي الثالث ضمن تشكيلات الشرطة الاتحادية قرب وادي (ابو خناجر-قرية السلام ) ما ادى الى استشهاد عنصرين من افراد النقطه مشيرا الى ان قوة توجهت للدعم وانفجرت عليها عبوة ناسفة تسببت بتدمير عجله نوع(همر) وجرح شرطي .وكان عناصر داعش الارهابيه نفذوا تعرضا بمنطقة الشاي جنوب كركوك ادى لاستشهاد خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية واصابة ثلاثه اخرين ./انتهى

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