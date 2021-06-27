2021/06/27 | 07:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/تأهل الأهلي المصري لنهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها .وفاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف نظيفة في هذه المباراة باستاد الأهلي والسلام ليُكرر بطل مصر الفوز بعدما سبق وحقق الفوز على الترجي بهدف وحيد في مباراة الذهاب باستاد رادس السبت الماضي " .وسجل ثلاثية الأهلي ، على معلول من ضربة جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات " .وتأهل الأهلي لهذا الدور بعد تخطي عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا الفريق من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح " .وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة ".وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للفريق المتوج على عرش قارة افريقيا نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات " .ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب " .يذكر ان الأهلي قد توج بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018)./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).