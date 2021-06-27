الاقتصاد النيابيَّة تطالب بتوحيد التعرفة الكمركيَّة والغاء الضرائب بين العراق ومصر والاردن

2021/06/27 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيَّة،الاحد، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر تصب في ثلاثة مسارات اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، مطالبة بتوحيد التعرفة الكمركية وإلغاء الضرائب عن بضائع التبادل التجاري. وقالت عضو اللجنة النائب ندى شاكر جودت في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ القمة الثلاثية تعدُّ خطوة إيجابيَّة، وعلى الدول العربية المجتمعة أنْ ترفع مستوى التبادل التجاري، وأنْ تعمل على إلغاء الضرائب على بضائع التبادل التجاري في ما بينها، وتشكل ما يسمى بـ”توحيد التعرفة الكمركية”.

وشددت جودت على ضرورة أنْ تكون هناك حركة انتقال للعمالة بين الدول الثلاثة، منوهة بأنَّ العراق كان سباقاً في العمل على هذا الجانب.

ودعت المفاوض العراقي الى البحث عن الأنسب والأفضل لجذب الاستثمارات، مشيرة الى إمكانية العمل مع الدول العربية من خلال إنشاء صناعات متبادلة.

وأضافت أنَّ “الفرصة مؤاتية للعراق لتحسين الجانب الاقتصادي من خلال الاستثمارات مع كل دول العالم وليس مع الجانب العربي فقط”، لافتة الى أنَّ هناك دولاً لديها تجارب مشابهة للعراق استطاعت أنْ تنهض وباتت ايقونة في التحدي للوضع الاقتصادي.

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