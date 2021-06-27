المفوضية: 24 ساعة تفصل بين اعلان النتائج الاولية وانتهاء الاقتراع

2021/06/27 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، أن 24 ساعة تفصل بين اعلان النتائج الاولية وانتهاء الاقتراع.وقالت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “مع مصادقة مجلس المفوضين على […]

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