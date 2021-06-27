النفط تطلق استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة

2021/06/27 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اطلقت وزارة النفط وعلى موقعها الرسمي ( Oil.



gov.



iq) استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة للتعيين بصفة اجر يومي .

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد ، أنها اطلقت استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة للتعيين بصفة اجر يومي وللدخول والتسجيل على الاستمارة زيارة الرابط التالي".

https://oilprog.com

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