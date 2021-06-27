وزارة النفط تطلق استمارة وظائف لخريجي كليات الهندسة

2021/06/27 | 09:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اطلقت وزارة النفط، الأحد، استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة للتعين بصفة أجر يومي.

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 حزيران 2021)، إنه "اطلقت وزارة النفط على موقعها الرسمي ( Oil.



gov.



iq) استمارة التقديم لخريجي كليات الهندسة للتعيين بصفة أجر يومي".

وأضافت، "وللدخول والتسجيل على الاستمارة زيارة الرابط التالي":

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