2021/06/27 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاحت موجة حر تاريخية وغير مسبوقة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة حر غير مسبوقة.. مدينة أميركية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة حر غير مسبوقة.. مدينة أميركية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).