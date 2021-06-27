منتخب ليوث الرافدين يرفع شعار التحدي أمام السنغال اليوم

2021/06/27 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيلتقي منتخبنا الشبابي في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد، نظيره منتخب السنغال ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب بكرة القدم (تحت 20 عاماً) والمقامة حالياً في جمهورية مصر العربية.ويسعى منتخبنا الى تحقيق الفوز بالرغم من صعوبة المباراة بغية التأهل إلى الدور ربع النهائي، خصوصاً بعد الدفعة المعنوية التي تلقاها ليوث الرافدين اثر فوزه على منتخب لبنان في الجولة السابقة.ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد، على تصحيح الأخطاء السابقة وتعزيز الجوانب الإيجابية، وكذلك وضع الطريقة المناسبة فنياً لمواجهة السنغال، بالاضافة الى تحقيق الهدف الأساس من المشاركة وهو الاحتكاك مع المنتخبات وزيادة الخبرةً في البطولات المقبلة.ويتصدر منتخب السنغال لائحة ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخبنا ثانياً بـ3 نقاط، متفوقاً على جزر القمر الذي يتواجد بالمركز الثالت بفارق الاهداف، بينما يتذيل لبنان القائمة بلا رصيد.

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